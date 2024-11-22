Bağlan'da Şii Hazaralara Saldırı: 10 Ölü

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Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde, Şii Hazaralara yönelik silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Afgan basınında yer alan haberlere göre, Nehrin ilçesinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce Şiilere ateş açıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Afgan yetkililerden olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan, sosyal medyada platformlarında, saldırı mahalline ait olduğu ileri sürülen ve çok sayıda kişinin cansız bedeninin yer aldığı görüntüler paylaşıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere çeşitli silahlı gruplar, sık sık Afgan Şiileri silahlı ya da bombalı saldırılarla hedef alıyor.