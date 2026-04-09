Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağlanma Kaygısı Kısa Video Bağımlılığı Riskini Artırıyor

09.04.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de yapılan bir araştırma, bağlanma kaygısı yaşayan bireylerde kısa video bağımlılığı riskinin arttığını ortaya koydu. Uzmanlar, duygusal düzenleme zorlukları ve dikkat kontrolünün bu ilişkide önemli rol oynadığını belirtiyor.

Çin'de yapılan bir araştırma, bağlanma kaygısı yaşayan bireylerde kısa video bağımlılığı riskinin arttığını gösterdi. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Umut Balatacı, gençlerde dijital içerik tüketiminin ekran süresinden çok duygusal ve bilişsel süreçlerle ilişkili olduğunu vurguladı.

Anhui Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yürütülen ve Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan araştırmada, 18-22 yaş arası 342 üniversite öğrencisinin verileri incelendi. Sonuçlar, bağlanma kaygısı yüksek bireylerde kısa video bağımlılığı gelişme riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, dikkat kontrolünün zayıf olması ve duyguları ifade etmede yaşanan güçlüklerin bu ilişkiyi güçlendirdiği tespit edildi.

Dr. Balatacı, kısa videoların hızlı ve yoğun uyarıcı yapısının özellikle duygusal düzenleme güçlüğü yaşayan gençler için risk oluşturabileceğini belirtti. Odaklanma becerisi güçlü olan gençlerin, bağlanma kaygısı gibi duygusal zorluklar yaşasalar bile kısa video kullanımını daha iyi kontrol edebildiğini ifade etti. Bu nedenle, dikkat becerilerini geliştiren yaklaşımların koruyucu olabileceği vurgulandı.

Dr. Balatacı, kısa video bağımlılığıyla mücadelede sadece ekran süresini sınırlamanın yeterli olmayabileceğini, gençlerin duygularını ifade edebilmesi, stresle başa çıkma becerileri ve dikkat kontrolü gibi psikolojik faktörlerin de önemli olduğunu söyledi. Ailelerin ve eğitimcilerin bu alanlarda destekleyici yaklaşımlar benimsemesi gerektiğini ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 13:12:40. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.