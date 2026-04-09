Bağlanma Kaygısı Kısa Video Bağımlılığı Riskini Artırıyor

Çin'de yapılan bir araştırma, bağlanma kaygısı yaşayan bireylerde kısa video bağımlılığı riskinin arttığını gösterdi. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Umut Balatacı, gençlerde dijital içerik tüketiminin ekran süresinden çok duygusal ve bilişsel süreçlerle ilişkili olduğunu vurguladı.

Anhui Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yürütülen ve Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan araştırmada, 18-22 yaş arası 342 üniversite öğrencisinin verileri incelendi. Sonuçlar, bağlanma kaygısı yüksek bireylerde kısa video bağımlılığı gelişme riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, dikkat kontrolünün zayıf olması ve duyguları ifade etmede yaşanan güçlüklerin bu ilişkiyi güçlendirdiği tespit edildi.

Dr. Balatacı, kısa videoların hızlı ve yoğun uyarıcı yapısının özellikle duygusal düzenleme güçlüğü yaşayan gençler için risk oluşturabileceğini belirtti. Odaklanma becerisi güçlü olan gençlerin, bağlanma kaygısı gibi duygusal zorluklar yaşasalar bile kısa video kullanımını daha iyi kontrol edebildiğini ifade etti. Bu nedenle, dikkat becerilerini geliştiren yaklaşımların koruyucu olabileceği vurgulandı.

Dr. Balatacı, kısa video bağımlılığıyla mücadelede sadece ekran süresini sınırlamanın yeterli olmayabileceğini, gençlerin duygularını ifade edebilmesi, stresle başa çıkma becerileri ve dikkat kontrolü gibi psikolojik faktörlerin de önemli olduğunu söyledi. Ailelerin ve eğitimcilerin bu alanlarda destekleyici yaklaşımlar benimsemesi gerektiğini ekledi.