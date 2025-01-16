Bağlum'da Halk Buluşması: Vatandaşların Talepleri Dinlendi - Son Dakika
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Bağlum'da Halk Buluşması: Vatandaşların Talepleri Dinlendi

Bağlum\'da Halk Buluşması: Vatandaşların Talepleri Dinlendi

Keçiören Belediyesi ve Bağlumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen halk buluşmasında, vatandaşların talepleri dinlendi ve çeşitli konular masaya yatırıldı. Belediye yetkilileri, vatandaşların sorunlarına çözüm sunacaklarını belirtti.

16.01.2025 10:30  Güncelleme: 10:34
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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ve Bağlumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Bağlum'da düzenlenen halk buluşmasında, belediye bürokratları vatandaşların taleplerini dinledi.

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu, Bağlum'da gerçekleşen buluşmada vatandaşları tek tek dinleyerek, onlardan gelen soruları ilgili birim müdürleriyle birlikte yanıtladı. Buluşmada, altyapıdan üstyapıya, eğitimden sosyal ve kültürel etkinliklere, kentsel dönüşüm ve imar çalışmalarından esnafa ilişkin birçok konu masaya yatırıldı.

Mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu toplantıda, mümkün olan talepler birim müdürlerince yerine getirilirken, karşılanması için zamana ihtiyaç duyulan taleplerin ilerleyen günlerde belli bir plan dahilinde yapılması kararlaştırıldı.

"Yetkimiz olan tüm işleri hızlıca yapacağız"

Vatandaşların taleplerini yüz yüze dinlediklerini ve problemlerle ilgili çözüm sunduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Bedirhanoğlu, "Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan'ı temsilen bugün Bağlum'da vatandaşlarımızı dinledik. Beklentilerini ve taleplerini bizlere ilettiler. Belediyemizin sorumluluğunda olan işler için gerekli çalışmaları yapacağız. Diğer kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan talepler için ise belediye olarak gerekli iletişim kanallarını açıp o isteklerin de yerine gelmesini sağlayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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