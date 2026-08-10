Baguio'da Heyelan: 4 Ölü, 6 Kayıp
Filipinler'in Baguio kentinde meydana gelen heyelanda 4 kişi öldü, 6'dan haber alınamıyor.
BAGUİO, 10 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler'in kuzeyindeki Baguio kentinde meydana gelen heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti. Üç evin toprak altında kaldığı heyelanda 6 kişiden haber alınamıyor.
Yerel medyada pazartesi günü çıkan haberlere göre heyelan pazar günü yerel saatle 19.00 civarında Baguio kentinin Barangay Guisad Surong bölgesinin Riverside bölümünde meydana geldi. Polis, pazartesi sabahı itibarıyla toprak altında bulunan 13 kişiden 7'sinin kurtarıldığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua
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