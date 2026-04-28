Bahar aylarında cilt sağlığına dikkat: Güneş alerjisi, mantar ve lekeler artıyor

28.04.2026 15:32
Acıbadem Bodrum Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Akbaba, bahar aylarında güneş ışınları, sıcaklık, polen ve terleme gibi faktörlerin cilt sağlığını etkilediğini söyledi. Güneş alerjisinin arttığını, özellikle yüz, boyun ve kollarda kaşıntılı döküntüler görüldüğünü belirtti. Bitki teması sonrası fitodermatit gelişebileceğini ve kalıcı lekeler oluşabileceğini ifade etti. Terlemenin mantar enfeksiyonlarını tetiklediğini, polenlerin kontakt dermatit ve egzamayı artırdığını kaydetti. Ani güneş maruziyetinin yanıklara neden olduğunu, akne şikayetlerinin arttığını vurguladı. Korunmak için güneş kremi kullanımı, pamuklu kıyafet tercihi ve cilt temizliğinin önemli olduğunu, uzun süren lezyonlarda dermatoloğa başvurulması gerektiğini belirtti.

Ayaş Kaymakamı Eligül’den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok Uzatma anlarında tam 3 gol Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok! Uzatma anlarında tam 3 gol
Ünlü komedyen bu kez First Lady’i kızdırdı Ünlü komedyen bu kez First Lady'i kızdırdı
Ordu’da nisan sonunda 4 metre kar Ordu'da nisan sonunda 4 metre kar
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi

16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
16:02
Saran’dan sürpriz hamle O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
15:38
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:21
HÜRJET’in İspanya’ya ihracatı için imzalar atıldı
HÜRJET’in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı
