Bahar aylarında cilt sağlığına dikkat: Güneş alerjisi, mantar ve lekeler artıyor

Acıbadem Bodrum Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Akbaba, bahar aylarında güneş ışınları, sıcaklık, polen ve terleme gibi faktörlerin cilt sağlığını etkilediğini söyledi. Güneş alerjisinin arttığını, özellikle yüz, boyun ve kollarda kaşıntılı döküntüler görüldüğünü belirtti. Bitki teması sonrası fitodermatit gelişebileceğini ve kalıcı lekeler oluşabileceğini ifade etti. Terlemenin mantar enfeksiyonlarını tetiklediğini, polenlerin kontakt dermatit ve egzamayı artırdığını kaydetti. Ani güneş maruziyetinin yanıklara neden olduğunu, akne şikayetlerinin arttığını vurguladı. Korunmak için güneş kremi kullanımı, pamuklu kıyafet tercihi ve cilt temizliğinin önemli olduğunu, uzun süren lezyonlarda dermatoloğa başvurulması gerektiğini belirtti.