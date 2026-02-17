Bahar Bayramı Kutlaması Taksim'de

Çin Medya Grubu tarafından hazırlanan, Bahar Bayramı'nın atmosferini gösteren ve dünya genelindeki kutlamaları bir araya getiren özel gala filminin gösterimi Taksim'de yapıldı.

CGTN Türk ev sahipliğinde İstiklal AVM'de gerçekleştirilen gösterimde, halk dansları, geleneksel dövüş sanatları ve modern müzik ile dans gösterileri izleyicilere sunuldu.

Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN) Türk Genel Yayın Yönetmeni Ulaş Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bahar Bayramı"nın Çin'in en uzun ve en önemli geleneksel bayramı olduğunu belirterek, "İnsanlar resmi tatillerini yıllık izinleriyle birleştiriyorlar. 15-20 gün tatil oluyor. Bir ayı bulan kavimler göçü diyebileceğimiz, aşağı yukarı 1 milyar insanın yer değiştirdiği bir bayram. Bu bayramı herkes mutlaka ailesiyle geçirmek istiyor. Bahar Bayramı kutlamasını oranın devlet televizyonu Çin Medya Grubu uzun yıllardır bir gala olarak ve gece 12'ye kadar canlı yayınlarla veriyor." dedi.

Can, dün yayınlanan galanın Çin Operası, halk ezgileri, dans gösterileri ve tiyatro skeçleri gibi zengin içeriklere sahip olduğunu ve yaklaşık 5 saat sürdüğünü aktardı.

Dünyada 677 milyon kişinin bu yayınları canlı izlediğini dile getiren Can, "Bahar Bayramı, toplamda böyle rakamlarla baktığınızda dünyanın en fazla izlenen televizyon programı. Dünyada da biliniyor. Türkiye'de de yavaş yavaş insanlar takip ediyor." ifadesini kullandı.

"Tahminimizin çok ötesinde bir katılım var"

CGTN Türk olarak Çin edebiyatına ilgi duyanlara, yazarlara, televizyon yorumcularına ve sinemacılara yönelik özel bir gösterim düzenlediklerini aktaran Can, "Bugünkü program, dünkü 5 saatlik yayının 45 dakikalık bir özeti. Dün öne çıkanlarda yine çocukların yaptığı gösteriler var. O gösteriler 45 dakikalık bir film haline getirildi. Bugün Türkiye'deki izleyicilerle buluşuyor. Bizim de tahminimizin çok ötesinde bir katılım var. Gençler, özellikle Çin dili ve edebiyatı okuyan öğrenciler var." diye konuştu.

CGTN Türk'ün bu etkinliği bir gelenek haline getirmeyi ve büyük çaplı bir organizasyon yapmayı hedeflediklerini belirten Ulaş Can, "CGTN Türk olarak biz Türkiye ile Çin arasında kültür alanında bir köprü olmak istiyoruz. Çin'in büyük bir kültürü var, Türkiye'nin de büyük bir kültürü var. Hem Türk kültürünün Çin'de hem de Çin kültürünün Türkiye'de tanıtımı önemli. İki ülke birbirini bu köprüler sayesinde daha fazla tanıyacak, daha fazla etkileşim olacak." görüşlerini paylaştı.