Bahar Bayramı\'nda Hong Kong\'a Yoğun Ilgi

HONG KONG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong'u Bahar Bayramı kapsamında 15-20 Şubat tarihlerinde ziyaret edenlerin sayısı 1,16 milyonu aştı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin verilerine göre, bu sayının 980.000'den fazlasını Çin anakarasından gelen turistler oluşturdu. Daha önce yapılan tahminlerde, dokuz günlük tatil süresince anakara turist sayısının toplam 1,43 milyon olacağı öngörülmüştü.

Uzun tatil, turistlere Hong Kong'u köşe bucak gezme imkanı sağlarken, birçok turist, kent merkezinde kalmak yerine Lamma Adası ve diğer turistik yerlerde gecelik konaklamayı tercih etti. Ailesinde lise öğrencisi olanlar için ise Hong Kong'un dünya standartlarındaki üniversitelerine yapılan ziyaretler seyahat programlarının vazgeçilmez bir parçası oldu.

Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından, Hong Kong'daki kuyumcular tatil boyunca anakara turistleri sayesinde yüksek kazançlı iş yaptı. Birçok müşteri, At Yılı'nı kutlamak için at motifli aksesuarlar ve süs eşyaları satın aldı.