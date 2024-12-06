Bahar Bayramı UNESCO'ya Girdi - Son Dakika
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Bahar Bayramı UNESCO'ya Girdi

Çin, Bahar Bayramı'nın UNESCO kültürel miras listesine alınmasından memnuniyet duydu.

06.12.2024 17:24
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BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, Bahar Bayramı'nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) somut olmayan kültürel miras listesine alınmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu bayramın herkes tarafından coşkuyla kutlanmasını temenni ettiklerini söyledi.

Çin halkının geleneksel yeni yıl kutlamalarını kapsayan Bahar Bayramı, çarşamba günü UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne dahil edilmişti. Perşembe günü konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lin, Bahar Bayramı'nın Çin kültüründeki en eski ve en önemli geleneksel bayram olduğunu ve bu bayramda ailelerin her zaman bir araya geldiği ve birbirini aradığını ifade etti.

Lin, "İyi şans anlamına gelen Fu karakterini yazmak, Bahar Bayramı beyitleri asmak, mantı pişirmek ve birçoğunuzun aşina olduğuna inandığım ejderha dansı ve aslan dansı gösterilerini izlemek gibi Bahar Bayramı'na özel birçok geleneğimiz var" dedi.

Lin, Çin için anlamı büyük olan ve Çin ulusu ve medeniyeti tarafından el üstünde tutulan değerler olan barış, dostluk ve uyumu temsil eden Bahar Bayramı'nın, tüm dünyanın keyif alabileceği bir festival olduğunu söyledi.

Lin'e göre yaklaşık 20 ülkede resmi tatil olarak kutlanan bayram, insanlığın yaklaşık beşte biri tarafından çeşitli şekillerde kutlanıyor. 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ay Yeni Yılı geçen yıl BM değişken tatili olarak kabul edildi.

Yılan Yılı Bahar Bayramı'nın yaklaşık altı hafta sonra başlayacağını hatırlatan Lin, dünyanın dört bir yanından dostları, zengin ve harika Bahar Bayramı kültürünü deneyimlemeye davet etti.

Lin, "Bayramın kültürel mesajının, daha az çatışma yaşanan, medeniyetler arasında uyum ve dünya halkları arasında dostluğun olduğu bir dünyaya katkıda bulunmasını umuyoruz. Bahar Bayramı'nın herkes tarafından coşkuyla kutlanmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Bahar Bayramı UNESCO'ya Girdi - Son Dakika

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