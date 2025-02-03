Bahar Dönemi Başladı

Güncel

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatilinin ardından başlayan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar döneminin tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar döneminin bugün başladığını belirtti. Tekin'in paylaşımı şöyle:

"2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi bugün başladı. Neşeli sesleriyle sınıfları doldurarak yeni bir döneme başlayan milyonlarca öğrencimizin, özveriyle görevini ifa eden öğretmenlerimizin ve evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştirmek için gayret gösteren kıymetli velilerimizin heyecanını canıgönülden paylaşıyorum. Bu vesileyle, yeni dönemin tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İyi haftalar."