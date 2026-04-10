Bahar Döneminde Kilo Verme Sürecini Zorlaştıran 9 Kritik Hata

10.04.2026 11:00
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceren Güven, hızlı kilo verme isteğiyle yapılan şok diyetler ve zayıflama çaylarının sağlık risklerine dikkat çekerek, kilo kaybını engelleyen yaygın hataları açıkladı.

Bahar aylarında birçok kişi, kışın aldığı fazla kilolardan kurtulmak için harekete geçiyor, ancak hızlı sonuç alma isteğiyle şok diyetlere ve zayıflama çaylarına yönelerek sağlığını riske atabiliyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceren Güven, bu dönemde kilo kaybını zorlaştıran 9 kritik hatayı vurguluyor.

Öğün atlamak ve uzun süre aç kalmak, metabolizmayı yavaşlatarak kilo vermeyi engelleyebilir. Yetersiz protein alımı, kas kaybına ve metabolizma hızının düşmesine yol açarken, yetersiz su tüketimi iştah kontrolünü zorlaştırabilir. Çok düşük kalorili diyetler, sürdürülebilir olmadığı için verilen kiloların hızla geri alınmasına neden olabilir.

Hareketsizlik, kilo kaybını yavaşlatırken, yetersiz uyku açlık hormonlarını etkileyerek daha fazla yeme isteği yaratabilir. Stres ve duygusal yeme, yüksek kalorili gıdalara yönelimi artırarak kilo alımına sebep olabilir. Şok diyetler, kas kaybına ve metabolizmanın yavaşlamasına yol açarken, zayıflama çaylarının kontrolsüz tüketimi karaciğer hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Güven, sağlıklı kilo kaybı için dengeli beslenme ve uzman kontrolünü öneriyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
