Bahar Döneminde Kilo Verme Sürecini Zorlaştıran 9 Kritik Hata

Bahar aylarında birçok kişi, kışın aldığı fazla kilolardan kurtulmak için harekete geçiyor, ancak hızlı sonuç alma isteğiyle şok diyetlere ve zayıflama çaylarına yönelerek sağlığını riske atabiliyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceren Güven, bu dönemde kilo kaybını zorlaştıran 9 kritik hatayı vurguluyor.

Öğün atlamak ve uzun süre aç kalmak, metabolizmayı yavaşlatarak kilo vermeyi engelleyebilir. Yetersiz protein alımı, kas kaybına ve metabolizma hızının düşmesine yol açarken, yetersiz su tüketimi iştah kontrolünü zorlaştırabilir. Çok düşük kalorili diyetler, sürdürülebilir olmadığı için verilen kiloların hızla geri alınmasına neden olabilir.

Hareketsizlik, kilo kaybını yavaşlatırken, yetersiz uyku açlık hormonlarını etkileyerek daha fazla yeme isteği yaratabilir. Stres ve duygusal yeme, yüksek kalorili gıdalara yönelimi artırarak kilo alımına sebep olabilir. Şok diyetler, kas kaybına ve metabolizmanın yavaşlamasına yol açarken, zayıflama çaylarının kontrolsüz tüketimi karaciğer hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Güven, sağlıklı kilo kaybı için dengeli beslenme ve uzman kontrolünü öneriyor.