BM, Bahar Festivali\'ni resmi tatil olarak kabul etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Aralık (Xinhua) -- Bahar Festivali, 2024 yılından itibaren resmen Birleşmiş Milletler (BM) Konferans ve Toplantılar Takvimi'nde BM Değişken Tatili olarak listelendi. Çin'in BM Daimi Temsilciliği, Cuma günü yaptığı bir açıklamayla kararı duyurdu.

BM Genel Kurulu, aldığı kararla birçok BM üye devletinde kutlanan Çin Yeni Yılı'nın önemini kabul ederek BM merkezindeki ve bu yılın kutlandığı diğer görev bölgelerindeki BM kurum ve kuruluşlarını, Çin Yeni Yılı'na toplantı koymaktan kaçınmaya davet etti.

Cuma günü oylama yapılmadan kabul edilen karar, gelecekte konferans ve toplantı takvimleri hazırlanırken bu düzenlemenin dikkate alınmasını teşvik ediyor.