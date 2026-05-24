Bahar Temizliğinde Dev Kelebek
24.05.2026 09:36
Oltu'da Yılmaz Özden, bahçesinde 'Baykuş kelebeği' görüntüledi. Kelebek büyüklüğüyle şaşırttı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde bahçesinde temizlik yapan Yılmaz Özden, cep telefonuyla dev bir kelebek görüntüledi. Kanatlarındaki göz desenleriyle dikkat çeken kelebeğin cinsinin 'Baykuş kelebeği' olduğu belirtildi.

Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde bahçesinde bahar temizliği yapan Yılmaz Özden, daha önce hiç görmediği büyüklükte bir kelebekle karşılaştı. Özden, kabalak yaprağı üzerinde duran kelebeği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kelebeğin büyüklüğüne şaşırdığını söyleyen Özden, "Çiftliğimde bahçemde çalışırken bir şey dikkatimi çekti. Yaklaştığımda kocaman bir kelebek olduğunu gördüm. Kanatlarında gözleri andıran şekiller, uçlarında ise rengarenk motifler vardı. İlk defa böyle bir kelebek gördüm" dedi.

Görüntülenen kelebeğin, 'Baykuş kelebeği' olarak bilinen Caligo cinsine ait türlerden biri olduğu değerlendiriliyor. Baykuş gözünü andıran büyük kanat desenleriyle dikkat çeken bu kelebekler, genellikle Meksika, Orta ve Güney Amerika'daki yağmur ormanlarında yaşıyor.

