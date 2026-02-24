Bozüyük Baharözü Mahallesi'nin Yıllardır Süren Tapu Sorunu Çözüme Kavuştu

(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Baharözü Mahallesi'nde yıllardır süren tapu sorununun çözüme kavuşmasının ardından mahalle sakinlerine tapularını teslim etti.

Bozüyük'te Baharözü Mahallesi'nde yıllardır çözüme kavuşmayan imar sorunu sona erdi. Bakkalcıoğlu, Mahalle Muhtarı Selim Gençer ve mahalle sakinlerini makamında ağırladı. Mahalle muhtarı Gençer'e tapusunu teslim eden Bakkalcıoğlu, tapularının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakkalcıoğlu, "Baharözü Mahallemizde devam eden imar planı çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız tapularına kavuşuyor. Baharözü Mahallesi Muhtarımız Selim Gençer ve mahalle sakinlerini belediyemizde ağırladım. Mahalle muhtarımız Gençer'e hazır olan tapusunu teslim ettim. Baharözü Mahallesi sakinlerimiz, Bozüyük Tapu Müdürlüğü'ne kimlikleriyle müracaat ederek tapularını alabilirler. Hemşehrilerimize tapuları hayırlı olsun" dedi.