Bahçe'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bahçe ilçesi Adana– Şanlıurfa Otoyolu Kızlaç Tüneli'nin Gaziantep yönündeki ağaçlıkta başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, Orman İşletme Müdürlüklerine ait çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, yangının bölgedeki bir trafodaki patlama nedeniyle çıktığı belirtildi. Ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber: Kamil ŞEKER-İbrahim-EMUL/ OSMANİYE,