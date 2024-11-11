Bahçeli, Ağaç Dikim Etkinliğine Katıldı

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(ANKARA) - Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile MHP Genel Merkezi önüne Biz kardeşiz temasıyla göknar, sedir ve ladin ağaçları dikildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile MHP Genel Merkezi önüne biz kardeşiz temasıyla göknar, sedir ve ladin ağaçları dikildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Biz Kardeşiz Ağaçları" ile ilgili şöyle konuştu:

"Çam ağacı malumunuz göknar, sedir ve ladinden oluşuyor. Böylelikle burada kaynaşmayı temsil eden çam kavramı etrafında birliği, beraberliği temsil eden bir anlayış yaratsın diye bu düşünülmüştür. Bugün de adını 'Biz Kardeşiz Ağaçları' olarak nitelendirdik. Toplumu oluşturan her unsurdaki insanımız kardeşimizdir, ormanlarımızdaki ağaçlarımız da ormanlarımızın kardeşidir. Dolayısıyla Türkiye bir vatandır. Fidanların, yasama, yürütme ve yargıyı temsil ediyor. Toplum hayatında devlet sistemimize baktığınızda bir tanesi yürütme, bir diğeri Meclis, bir tanesi de bağımsız yargıdır. Dolayısıyla eğer göknar Cumhurbaşkanlığı sistemi ise yasamayı mavi ladin, bağımsız yargıyı sedir olarak nitelendirebilirsiniz. Bu da devlet yapımıza uygun bir yaklaşımdır."