Bahçeli, Ahiliği iş dünyasının etik krizlerine rehber olarak gösterdi - Son Dakika
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Bahçeli, Ahiliği iş dünyasının etik krizlerine rehber olarak gösterdi

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Bahçeli, Ahiliği iş dünyasının etik krizlerine rehber olarak gösterdi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Ahiliğin iş dünyasının etik krizlerine, kalite sorunlarına ve tüketici ihlallerine karşı tarihten yükselen en güçlü rehber olduğunu belirtti.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Günümüz iş dünyasının boğuştuğu etik krizlere, kalite sorunlarına ve tüketici ihlallerine karşı Ahilik, tarihten yükselen en güçlü, en işlevsel rehberdir. Sadece geçmişi yad etmekle kalmamalı; Ahiliğin insan merkezli değerlerini modern yönetim ilkeleriyle yeniden sentezleyerek geleceğin çalışma hayatını inşa etmeliyiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Ahilik sisteminin 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun ruhunu dokuyan, Türk-İslam evren tasavvurunu mesleki ve etik ilkelerle mühürleyen muazzam bir medeniyet projesi olduğunu belirtti.

"Ahilik, Asya'dan Anadolu'ya akın eden insanımızın bu topraklara kök salmasını sağlayan, kentleşmeyi ve mesleki uzmanlaşmayı vicdan ve ahlakla buluşturan özgün bir sosyo-ekonomik modeldir" ifadesini kullanan Bahçeli, Ahi Evran'ın öncülüğünde kurumsallaşan bu yapının, Bizans loncalarının patron odaklı, katı hiyerarşik anlayışına adeta tarihi bir yanıt verdiğini belirtti. Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ne demiştir Ahilik? Üretici ile tüketici, sermaye ile iş gücü, halk ile devlet çatışmak zorunda değildir. Aksine Ahilik; insanı, doğayı ve emeği merkeze alarak sürdürülebilir bir toplumsal dengenin, eşsiz bir sosyal güvenlik mekanizmasının adı olmuştur.

Ahilik sisteminde eğitim sadece tezgah başında bitmez; yaşam boyu süren bir olgunlaşma yolculuğudur. Ahlak ve Liyakatle Şekillenen Mesleki Hiyerarşi:  Yamaklıktan ustalığa giden yolda, örneğin 1001 günlük o çetin çıraklık sürecinde sadece bilek gücü değil, karakter sınanır. Yeterliliğini ve ahlakını ispatlayan yiğitler, şed kuşanma törenleriyle makam bulur. Gündüz Zanaat, Gece Hikmet:  Ahiler gündüz iş yerlerinde 'yaparak öğrenme' prensibiyle eğitilirken, akşamları zaviye ve yaren odalarında ilimle, edebiyatla, sanatla yoğrulmuştur. Gelecek Kaygısına Karşı Orta Sandığı:  Ustalık payesine erişene esnafın ortak birikimi olan 'orta sandığı' vasıtasıyla sermaye aktarılır; dükkan açma imkanı verilerek istihdam güvencesi altına alınırdı. Bu durumda şu soru kaçınılmaz olmaktadır. Bugün modern yönetim biliminin 'yeni' diye önümüze koyduğu kavramlar gerçekten yeni midir?

"AHİLİĞİN BIRAKTIĞI MİRASI SADECE TARİH SAYFALARINA GÖMEMEYİZ"

Bizim bugün ISO 9001 veya TSE standartları dediğimiz Kalite Yönetimi'nin ilk yazılı tohumları, 16. yüzyılın başındaki Bursa, İzmir ve Edirne İhtisab Kanunnameleri ile bu topraklarda atılmadı mı? Hatalı üretim yapanın 'pabucunu dama atan' o tavizsiz kalite anlayışı değil miydi? Bugün pazarlamada 'dış müşteri memnuniyeti' dediğimiz şey, Ahinin müşteriyi 'velinimet' sayan o derin saygısı değil midir? Usta ve kalfanın çırağa rehberlik etmesi, modern yönetim literatüründeki Mentorluk kuramının ta kendisi değil midir? Aynı zanaat kolunun aynı çarşıda toplanmasıyla sağlanan oto-kontrol ve adil fiyatlandırma, günümüzün kümelenme ve modern AVM modellerinin erken bir işareti değil midir? Ne yazık ki bu muazzam yapı; Sanayi Devrimi'nin ucuz seri üretimi, 1838 Baltalimanı gibi kapitülasyon antlaşmaları ve zamanla yaşanan içsel problemler karşısında kan kaybetmiştir. Fakat Ahiliğin bıraktığı mirası sadece tarih sayfalarına gömemeyiz.

Ahilik; sadece metai değer veya sermaye birikimi üreten değil, insanı ve ahlakı merkeze koyan bütüncül bir dünya görüşüdür. Günümüz iş dünyasının boğuştuğu etik krizlere, kalite sorunlarına ve tüketici ihlallerine karşı Ahilik, tarihten yükselen en güçlü, en işlevsel rehberdir. Sadece geçmişi yad etmekle kalmamalı; Ahiliğin insan merkezli değerlerini modern yönetim ilkeleriyle yeniden sentezleyerek geleceğin çalışma hayatını inşa etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ahilik kültürünün temel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını temenni ediyor; tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını gönülden kutluyor, sağlık, huzur ve bereket diliyorum."

Kaynak: ANKA
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