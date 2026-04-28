Bahçeli: Avrupa Türkiye'siz Yapamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, küresel sistemin sütunlarında çatlaklar belirginleştiğini, jeopolitik zeminin kaydığını ve siyasal fay hatlarının sertleştiğini belirtti. Millet olmanın önemine vurgu yapan Bahçeli, 3 Mayıs'ın Türk milliyetçiliğinin karakter mayası olduğunu ifade etti.

MHP'nin Türk milliyetçiliğinin siyasetteki yegane kalesi olduğunu söyleyen Bahçeli, Kerkük'teki yangının ateşini Ankara'dan gördüklerini ve Türkmen varlığının silinemeyeceğini vurguladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözlerine tepki gösteren Bahçeli, Avrupa'nın Türkiye'siz yapamayacağını belirtti.