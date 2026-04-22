Bahçeli'den Erzurumspor'a Tebrik

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurumspor Futbol Kulübü'nün beş yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselmesini tebrik etti.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurumspor Futbol Kulübünün beş yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselme başarısını göstermesinden dolayı başta yönetim, teknik ekip ve futbolcular olmak üzere tüm emeği geçenleri tebrik ediyor; yeni sezonda Erzurumspor Futbol Kulübüne Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.