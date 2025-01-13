Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a Vefa - Son Dakika
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Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a Vefa

Bahçeli\'den Ferdi Tayfur\'a Vefa

MHP lideri Bahçeli, Ferdi Tayfur anısına lokma tatlısı ikram etti ve vefa duygularını dile getirdi.

13.01.2025 12:49
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(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur anısına MHP Genel Merkezi'nde lokma tatlısı ikram ettiği bildirildi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Türk halkının gönlünde taht kurmuş merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un aziz hatırasını yad etmek amacıyla MHP Genel Merkezi'nde lokma tatlısı ikram ettirdi" ifadesini kullandı. Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı etkinlik, Türk milletinin vefa ve şükran duygularının bir tezahürü olarak, milli ve manevi değerlerimize olan bağlılığımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Geleneklerimizde önemli bir yeri olan bu tür hayır ve paylaşma faaliyetleri, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutan değerlerimizdendir. Bu vesileyle, Merhum Ferdi Tayfur'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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