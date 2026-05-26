Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e Bayram Tebriği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik ettiği ifade edildi.

Öte yandan, Özgür Özel'in basın birimi tarafından yapılan açıklamada ise Bahçeli'nin, Özel'i telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik ettiği bildirildi.

Açıklamada, Özel'e ilk bayram tebriğinin Bahçeli'den geldiği bilgisi de paylaşıldı.