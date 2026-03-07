Bahçeli'den Lübnan için istikrar çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli'den Lübnan için istikrar çalışmaları

07.03.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Lübnan'da istikrar sağlama çalışmaları iddia edildi.

(ANKARA) - Orta Doğu'da gerilim sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin " Lübnan'da istikrarın sağlanmasına yönelik bir çalışma yürüttüğü" öne sürüldü. tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, Lübnan'ın Suriye ile yakın ilişkileri ve akrabalık bağları dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde Lübnan'ın Suriye'ye bağlanmasının gündeme gelebileceğini, Bahçeli'nin bu konuda bir "çalışmasının olduğunu" iddia etti.

İsrail'in sık sık hedef aldığı Lübnan'daki gelişmeler bölgedeki istikrarsızlığa ilişkin endişeleri artırırken, MHP'nin Lübnan konusunda bir çalışma yürüttüğü iddia edildi.

tv100'de yayımlanan bir programda konuşan tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, Lübnan'ın uzun süredir istikrarsızlık içinde bulunduğunu, devlet otoritesinin zayıfladığını ve Hizbullah gerekçe gösterilerek İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarının sürdüğünü söyledi. Lübnan halkının yaşanan gelişmelerden yorulduğunu ifade eden Yeşiltepe, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Lübnan uzun süreden bu yana istikrarsızlığa sürüklendi. Devlet otoritesi ortadan kaldırıldı ve Hizbullah bahane edilerek İsrail'in bölgeye yönelik sürekli bir saldırısı var. Lübnan halkı da yaşananlardan yorulmuş durumda. Lübnan'ın Suriye ile yakın ilişkisi ve akrabalık bağları da dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde Lübnan'ın Suriye'ye bağlanması ve katılması yolunda bir konu gündeme gelebilecektir. Bu yönde gerçekleşecek bir gündemde Lübnan tıpkı Suriye gibi istikrarlı ve huzurlu bir iklime kavuşabilecektir. MHP'den bilgi aldığımız kaynaklara göre, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bu yönde bir çalışması mevcut."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli'den Lübnan için istikrar çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Kur’an-ı Kerim okunurken füze attılar Kur'an-ı Kerim okunurken füze attılar
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi Bu kez de Beyrut’u vurdu İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi! Bu kez de Beyrut'u vurdu
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Kız çocuklarını katleden ABD’den İran’a komik suçlama Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
17:16
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston’un son halini görmeniz lazım
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 18:19:02. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçeli'den Lübnan için istikrar çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.