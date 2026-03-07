Bahçeli'den Lübnan için istikrar çalışmaları

(ANKARA) - Orta Doğu'da gerilim sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin " Lübnan'da istikrarın sağlanmasına yönelik bir çalışma yürüttüğü" öne sürüldü. tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, Lübnan'ın Suriye ile yakın ilişkileri ve akrabalık bağları dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde Lübnan'ın Suriye'ye bağlanmasının gündeme gelebileceğini, Bahçeli'nin bu konuda bir "çalışmasının olduğunu" iddia etti.

İsrail'in sık sık hedef aldığı Lübnan'daki gelişmeler bölgedeki istikrarsızlığa ilişkin endişeleri artırırken, MHP'nin Lübnan konusunda bir çalışma yürüttüğü iddia edildi.

tv100'de yayımlanan bir programda konuşan tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, Lübnan'ın uzun süredir istikrarsızlık içinde bulunduğunu, devlet otoritesinin zayıfladığını ve Hizbullah gerekçe gösterilerek İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarının sürdüğünü söyledi. Lübnan halkının yaşanan gelişmelerden yorulduğunu ifade eden Yeşiltepe, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Lübnan uzun süreden bu yana istikrarsızlığa sürüklendi. Devlet otoritesi ortadan kaldırıldı ve Hizbullah bahane edilerek İsrail'in bölgeye yönelik sürekli bir saldırısı var. Lübnan halkı da yaşananlardan yorulmuş durumda. Lübnan'ın Suriye ile yakın ilişkisi ve akrabalık bağları da dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde Lübnan'ın Suriye'ye bağlanması ve katılması yolunda bir konu gündeme gelebilecektir. Bu yönde gerçekleşecek bir gündemde Lübnan tıpkı Suriye gibi istikrarlı ve huzurlu bir iklime kavuşabilecektir. MHP'den bilgi aldığımız kaynaklara göre, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bu yönde bir çalışması mevcut."