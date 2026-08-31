Bahçeli, Kamu-Sen Başkanı Kahveci'yi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli, Kamu-Sen Başkanı Kahveci'yi Ağırladı

Bahçeli, Kamu-Sen Başkanı Kahveci\'yi Ağırladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Bahçeli, kamu görevlileri ve emeklilerin sorunlarına dair rapor alan Önder Kahveci'yi kabul etti.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'yi kabul etti. Kahveci, Bahçeli'ye kamu görevlilerinin ve emeklilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin hazırladıkları raporu teslim etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar ve çözüm bekleyen başlıkları içeren kapsamlı raporumuz ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun revize edilmesine yönelik tekliflerimizi içeren çalışmamızı kendilerine takdim ettim. Kamu çalışanlarımızın taleplerine ve emeklilerimizin sorunlarına gösterdikleri yakın ilgi ve hassasiyet dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, nazik kabullerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Devlet Bahçeli, Önder Kahveci, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli, Kamu-Sen Başkanı Kahveci'yi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

17:19
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
17:10
Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm
Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm
16:20
Melih Gökçek’i iyice zora sokacak Elinde ne varsa savcıya verdi
Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
16:12
Emekliye ’dev zam’ hazırlığı
Emekliye 'dev zam' hazırlığı
15:37
Girne’deki gemi faciasında kayıp sayısı 20’ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
15:34
Girne faciasının kahramanı Tam 100 kişiyi kurtardı
Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 17:20:20. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçeli, Kamu-Sen Başkanı Kahveci'yi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement