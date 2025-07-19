Bahçeli Kamu-Sen ile Buluştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Kamu-Sen'in 33. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Konfederasyon Genel Başkanı Önder Kahveci ve yönetimiyle bir araya geldi.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve yönetimi ve Kamu-Sen temsilcileri ile ATO Congresium'da bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.