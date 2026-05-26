Bahçeli, Kerkük'ün İlk Türkmen Valisi'ni Kabul Etti

26.05.2026 19:01
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Seman Ağa'yı tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük vilayeti valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı kabul etti.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Kerkük'ün ilk Türkmen Valisi olan Sayın Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul ettiler. Tebrik ve başarı dileklerini sunan Sayın Devlet Bahçeli, Türkmeneli'nin mübarek Kurban Bayramı'nı kutladılar." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Bahçeli ile Ağa'nın fotoğrafları da yer aldı.

Kaynak: AA

