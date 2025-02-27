Bahçeli\'nin Erbakan\'a Araması İptal Edildi

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(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yıl dönümü dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı telefonla aradığını fakat geri dönüş alınamadığı için görüşme talebinin geri çekildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türk siyasi hayatında genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yapmış olan muhterem Necmettin Erbakan Beyefendi'nin vefatının 14. yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhumun oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramış ancak buna mukabil geri dönüş olmamıştır. Gelinen aşamada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyor, merhum Necmettin Erbakan beyfendiye bir kez daha Cenabıallah'tan rahmet diliyoruz."