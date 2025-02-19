Bahçeli'nin Sağlık Durumu İyi - Son Dakika
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Bahçeli'nin Sağlık Durumu İyi

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bahçeli'nin sağlık durumunun yerinde olduğunu açıkladı.

19.02.2025 13:57
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(ANKARA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin olarak, "Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır" ifadesini kullandı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Büyükataman'ın paylaşımı şöyle:

"Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur. Yüce Allah'a şükürler olsun ki, Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bahçeli'nin Sağlık Durumu İyi - Son Dakika

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