Bahçeli, Şimşek'i 'locals-yerel halk' ifadesiyle eleştirdi - Son Dakika
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Bahçeli, Şimşek'i 'locals-yerel halk' ifadesiyle eleştirdi

Bahçeli, Şimşek\'i \'locals-yerel halk\' ifadesiyle eleştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i 'locals-yerel halk' ifadesi nedeniyle eleştirdi. Bahçeli, Şimşek'i Türk milletini değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin sorumlusu olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca Bahçeli, DEM Parti'nin kapatılması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiğini savundu.

22.04.2024 15:29
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(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i "locals-yerel halk" ifadesi nedeniyle hedef aldı. Mehmet Şimşek'i "Türk milletini 'locals-yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit (ortalık karıştırıcı) zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu" olduğunu iddia eden Bahçeli, DEM Parti'nin kapatılması gerektiğini de savundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i 'yerel halk' ifadesi nedeniyle hedef alan Bahçeli, "Türk milletini 'locals- yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" dedi.
"DEM PARTİ KAPATILSIN"
Açıklamasında hakaret içeren sözcükler da kullanan Bahçeli, DEM Parti'nin kapatılması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiğini ileri sürerek, "Türk bayrağını kabullenemeyen ... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur" görüşüne yer verdi.

Kaynak: ANKA

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