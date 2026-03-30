Bahçeli: Türk Siyaseti Arınma Sürecine Girmeli

30.03.2026 22:08
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk siyasetinin ahlaki değerlere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

(ANKARA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin arınma ve durulmaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Toplumu huzurla bir arada tutan ahlaki değerler vardır. Bunların korunması gerekir. Aksi halde kirlenme yaygınlaşır. Siyaset bu işin sorumlu sahasıdır. Türk siyaseti de benzer bir arınma sürecine ihtiyaç duyuyor. Bu, tüm partiler için geçerli. Siyasette arınmaya ve durulmaya tüm partilerin ihtiyacı vardır. Siyaset daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalı" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve TV100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe'ye özel açıklamalarda bulundu.

"CHP kendi arınmasını yapmalı"

Ana muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Bahçeli, CHP'nin "kendi arınmasını yapması gerektiğini" söyledi. Bahçeli, "MHP bu konuda her zaman üstüne düşeni yapmıştır; en ufak bir olay iddia olduğunda üstüne gider kim olursa olsun gerekli arınmayı yapar. Bu konuda şu an için ana muhalefetin buna ihtiyacı fazlasıyla vardır. CHP kendi arınmasını yapmalı toplumun hassasiyetlerine göre arınmalı ve durulmalıdır." ifadesini kullandı.

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Bahçeli, "Zaman zaman Özgür Bey'e de söyledik. CHP'nin 4S'den kurtulması gerekiyor. Parti 4S'ye sıkıştı. Saraçhane, Söğütözü, Silivri, Sosyal medya... CHP'nin buradan sıyrılıp yüzünü Anıtkabir'e ve millete dönmesi gerekiyor." dedi.

"FETÖ son dönemde hareketlendi"

Açıklamalarında FETÖ ile mücadeleye de değinen Bahçeli, "Terörle mücadele çok boyutludur. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Son dönemde yine hareketlenmeye başladılar. En iyi bildikleri şeyi yapıp ülkeye kurumlara ve kişilere operasyonlar yapıyorlar. İçeride de dışarıda da bunların uzantıları var. Bunlarla mücadele aralıksız devam etmelidir. FETÖ tamamen temizlenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kudrete sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık sıra Meclis'te atılacak somut adımlarda"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, sürecin hızlandırılması gerektiğini belirterek, "Burada siyaset üzerine düseni yaptı. Şimdi artık sıra Meclis'te atılacak somut adımlarda. Hasta ve yaşlı hükümlüler konusu olsun, diğer konular olsun süreyi uzatmadan gerekli kanunlar çıkarılmalı. Uzadığı takdirde bu sürece karşı iç ve dış yapılar boş durmayacak. Beklemenin hiçbir anlamı yok. Kimlik siyasetiyle, mezhepsel ayrışmalarla bir yere varmak mümkün değildir. Bunun kazananı yoktur. Sancılı, kırılganlığı artıracak açıklamalardan kaçınmak esastır. Sabır ve sağduyu ile yürütülmesi gerektir." dedi."

"Ortadoğu'da yeni bir jeopolitik hat oluşturabilir"

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Bahçeli, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları gerekçesizdir. Bölgemizde yaşanan her gerilim, yeni kırılmaların ve yeni cepheleşmelerin önünü açmaktadır. Bu denklemde Suriye ve Lübnan birlikte hareket edebilir. Bu, Ortadoğu'da yeni bir jeopolitik hat oluşturabilir. Türkiye bu süreçte geniş perspektifli bir güvenlik ve dış politika yaklaşımıyla hareket etmelidir." şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek çok boyutlu bir kırılma anıdır"

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye süreci yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek çok boyutlu bir kırılma anıdır. PKK meselesine dar bir çerçeveden değil, tarihi bir perspektiften bakmak mecburiyetindeyiz. Terör sorunu sadece iç dinamiklerle açıklanamaz. Çevremizdeki bölgesel ve küresel oyuncuların etkisini görmeden yapılacak her analiz eksik kalacaktır."

Bu mesele çözüldüğünde sadece güvenlik alanında değil; ekonomiden diplomasiye, toplumsal huzurdan devlet kapasitesine kadar geniş bir alanda rahatlama yaşanacaktır. Süreç, TBMM çatısı altında hukuki ve demokratik adımlarla ilerlemelidir.

Terörle mücadele aynı zamanda tarihsel ve jeopolitik bir iddianın konusudur. Türkiye, Doğu ile Batı arasında denge kuran çok yönlü bir akıl geliştirmeli. Bu akıl ve irade, Türkiye'yi uzun vadede bir kutup başı haline getirecek kudrete sahiptir."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

