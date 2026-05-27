Bahçeli, Türkeş'in Mezarı'nı Ziyaret Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nda Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua eden Bahçeli, daha sonra Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı ve bakır ibrikle su döktü.
