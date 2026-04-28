Bahçeli: Türkiye Başkalarının Senaryosunda Figüran Olmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında küresel sistemdeki kırılmalara işaret ederek Türkiye'nin milli duruşunu koruyacağını belirtti. 'Türkiye Cumhuriyeti başkalarının yazdığı senaryoda figüran olmayacaktır' diyen Bahçeli, Avrupa'nın Türkiye'siz birçok alanda eksik kalacağını ancak Türkiye'nin de Avrupa'ya bağımlı olmadığını söyledi.

Kerkük'teki gelişmeleri tarihi dönüm noktası olarak nitelendiren Bahçeli, Türkmenlerin haklarının korunması gerektiğini vurguladı. 'Kerkük'ten Doğu Türkistan'a, Karabağ'dan Kıbrıs'a kadar tüm soydaşlarımızın yanındayız' diyerek birlik mesajı verdi. 'Asır Türk asrıdır, Türkiye asrıdır' ifadelerini kullanan Bahçeli, terörle mücadele ve bölgesel istikrar hedeflerinin sürdüğünü belirtti.

MHP'nin Türk milliyetçiliğinin siyasi temsilcisi olduğunu ifade eden Bahçeli, 'Ne Brüksel bize geldiğimiz yeri gösterebilir, ne Avrupa bürokrasisi Türkiye'ye yürüyeceği yolu tarif edebilir' dedi. Türkiye'nin ilişkilerine blok taassubunun değil, milli menfaatin karar vereceğini söyledi.