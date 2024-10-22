Bahçeli'ye Uysal'dan Sert Tepki - Son Dakika
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Bahçeli'ye Uysal'dan Sert Tepki

Gültekin Uysal, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına karşı çıkarak etnik bölücülük eleştirisi yaptı.

22.10.2024 16:40
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(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösteren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bir 'rütbe takıp Paşa yapalım' dememiş Sayın Bahçeli. PKK ve lideri Öcalan'a alan tanıyarak milyonlarca vatandaşımızı 'Etnik bölücü' siyasetin etki sahasına itmekle netice alınmaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grubunda konuşsun, terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin söz konusu açıklamalarına siyasilerden art arda tepkiler geliyor.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Bahçeli'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Uysal sosyal medya platformu X üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Bir 'rütbe takıp Paşa yapalım' dememiş Sn. Bahçeli! PKK ve lideri Öcalan'a alan tanıyarak milyonlarca vatandaşımızı 'Etnik Bölücü' siyasetin etki sahasına itmekle netice alınmaz!!! Egemen bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi vatandaşlarıyla ne Kandil, ne İmralı ne de Avrupa Başkentleri üzerinden konuşmaz!!!"

Kaynak: ANKA

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