Bahçelievler AİHL Robot Takımı Dünya İkincisi

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Robot Takımı, Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Yarışması'nda ikinci oldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, lisenin robot takımı Çin'in başkenti Pekin'deki World Robot Contest Championships (WRC) 2025 Dünya Robot Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Farklı ülkelerden takımların katıldığı yarışmada, 4 ülkeden 20 takımın yer aldığı "Moon Landing Challenge" kategorisinde dünya ikinciliği elde eden Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL Robot Takımı, algoritma ve mekanik mühendislik açısından sergilediği performansla jüri üyelerinin beğenisini topladı.