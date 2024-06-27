Bahçelievler'de 7 katlı binanın çökmesi sonucu tedbir amaçlı iki yapı boşaltıldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de 7 katlı binanın çökmesi sonucu tedbir amaçlı iki yapı boşaltıldı

Bahçelievler'de bulunan 7 katlı bir binanın ilk 3 katının çökmesi üzerine binanın kontrollü yıkımı tamamlandı. Yıkım sırasında binanın arkasındaki iki yapı da zarar gördü ve tedbir amaçlı boşaltıldı. Belediye ekipleri, çevredeki binalarda inceleme yaparak güvenlik önlemleri aldı. Binanın sakinleri otellere yerleştirildi ve ruhsat incelemelerinde kaçak yapı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.06.2024 20:29
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Bahçelievler'de ilk 3 katı çöken 7 katlı binanın kontrollü yıkımı tamamlanırken, arkasındaki iki yapı tedbiren boşaltıldı.

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binanın ilk 3 katında çökme yaşanmasının ardından bina iş makineleriyle yıkılırken, Bahçelievler Belediyesi ekipleri çevredeki binalarda inceleme yaptı.

Yadigar Sokak'taki binanın arkasındaki Kale Sokak'ta yer alan iki yapının çökme sırasında zarar gördüğü belirlendi.

Belediye ekipleri megafonla duyuru yaparak, binanın tedbiren boşaltılması gerektiğini bildirdi. Vatandaşların değerli eşyasını almalarına kontrollü şekilde izin verildi.

Dairelerin kapısına işaretleme yaparak karot örnekleri alan ekipler, binaların ana kapısını mühürledi.

Tahliye edilen bina sakinleri, belediye ekipleri tarafından otellere yerleştirildi.

Ruhsat incelemelerinde Kale Sokak'taki 16 numaralı 7 katlı yapının 1 katının, 12 numaralı yapının ise 2 katının kaçak olduğu tespit edildi.

Kısmen çöken bina kontrollü olarak yıkılmıştı

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binanın kolonlarından sabah saatlerinde ses gelmesi üzerine yapıda ikamet edenler dışarıya çıkarken, kısa bir süre sonra binanın ilk 3 katında çökme meydana gelmişti.

Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmada, ölen ya da yaralanan olmadığı ve yapıda kimsenin bulunmadığı tespit edilmişti.

Bina sakinleri, Bahçelievler Belediyesince otellere yerleştirilirken, yaklaşık 40 kişinin yaşadığı binanın 1980'de 4 katlı olarak ruhsat aldığı, binaya 1994'te kaçak olarak 3 kat ilave edildiği belirlenmişti.

Ekipler iş makineleriyle binanın yıkımını gerçekleştirmiş, ardından enkaz kaldırma çalışması yapılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı binadaki çökmeye ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de 7 katlı binanın çökmesi sonucu tedbir amaçlı iki yapı boşaltıldı - Son Dakika

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