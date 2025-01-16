Bahçelievler\'de Apartman Tedbiren Boşaltıldı

Bahçelievler'de bitişiğindeki binanın yıkımı sırasında kolonları hasar gören 7 katlı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
Soğanlı Mahallesi Çağatay 1 Sokak'taki binada, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başlatıldı.
Binanın yıkımı sürerken, bitişikteki 7 katlı apartmanın kolonlarının hasar gördüğü tespit edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine adrese belediye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Kolonları hasar gören apartman tedbir amacıyla boşaltılırken, talepte bulunan bina sakinleri belediye tarafından otellere yerleştirildi.
Bina sakinlerinin dairelerinden eşya almalarına, binada yapılacak incelemenin sonucuna göre izin verileceği öğrenildi.
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