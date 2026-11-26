Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Madde Bağımlılığıyla Mücadele Sempozyumu" başladı.

Bahçelievler'deki Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda konuşan Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, denetimli serbestlik uygulamasının çok kıymetli ve önemli bir uygulama olduğunu belirterek, şiddet sarmalı içerisinde bağımlılığın çok farklı bir noktaya indiğini ve bu noktada özel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'ın, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün, hakim ile savcıların, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın kendilerine destek olduğunu ifade eden Yönden, bağımlılık için kendilerine müracaat eden kişilere eğitim verdiklerini belirtti.

Yönden, "Kaymakamlık olarak Adalet Bakanlığı'nın emrindeyiz, Yeşilay'ın emrindeyiz. Güzel bir ekip var burada. Çok kaliteli bir ekiple çalışıyorum. O ekibin sonuçları gerçekten iyi sonuç, neticeler vermeye başladı." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Orhan Aydın da uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelede önemli olanın, bağımlılık sorunu yaşayan bireyler bakımından kanunun öngördüğü tedavi, denetimli serbestlik ve topluma yeniden kazandırma mekanizmalarını etkili bir şekilde uygulamak olduğunu belirtti.

Aydın, İstanbul Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü olarak 2026 yılı içerisinde Bağımlılık Biriminin eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında toplam 13 bin 286 faaliyet yürütüldüğünü ifade ederek, "Yürütülen faaliyetler kapsamında grup çalışmasına 18 bin 910 hükümlü, düzenlenen seminerlere ise 3 bin 158 hükümlü katılmıştır." şeklinde konuştu.

Bağımlılık Biriminde düzenli olarak her ay bir kez olmak üzere zararlı alışkanlıklardan korunma konularında seminerler verildiğini belirten Aydın, bağımlılıkta önleyici tedbirleri güçlendirmenin, bağımlılık yaşayan bireylere destek olmanın ve uyuşturucu ticaretiyle kararlılıkla mücadele etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadele ettiklerini ifade ederek, Bağımlılıkla Mücadele Üst Kurulu'nun dünyada örneği olmayacak bir teşkilat olduğunu, bakanlıklar ve Yeşilay ile birlikte 81 ilde koordinasyonla çalıştıklarını ifade etti.

Yeşilay'ın, Adalet Bakanlığı'yla 2024 yılında özel kapsamlı bir protokol imzaladığını anlatan Dinç, bakanlık personeline Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında eğitim verdiklerini ve hakim ile savcıların da bu konuda bilgisinin, tecrübesinin artmasının çok önemli olduğunu düşünerek, Adalet Akademisi'nde madde bağımlılığı eğitimi gördüklerini söyledi.

Dinç, Türkiye'nin 81 ilindeki 120 şubesiyle beraber denetimli serbestlik kurumlarıyla çok yoğun bir şekilde çalışmalar, seminerler, eğitimler, organizasyonlar ve atölyeler organize ettiklerini dile getirerek, "Bağımlılık normal bir şey değil. Bağımlılık toplumumuzun içerisinde yer alması gereken, yer alabilecek ancak yer almasına tahammülümüzün olacağı bir şey değil. Bağımlılık her boyutta insana ve insanlığa zarar. Dolayısıyla bağımlılıkla mücadele edeceğiz ama bunu yaparken insanımızdan vazgeçmeden, ailelerimizi yalnız bırakmadan, kimseyi bağımlı olduğu için kaderine terk etmeden yapacağız ama mücadelemiz büyük. Mücadeleyi çok boyutlu olarak ele almak gerekiyor." diye konuştu.

Bir insanı bağımlılıklardan kurtarmanın o insana yapılabilecek en büyük iyilik, en büyük güzellik ve en büyük yardım olduğunu vurgulayan Dinç, sempozyumu düzenleyen ve katılan herkese teşekkür etti.

Sempozyum yarın sona erecek

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan video gösterimi de sempozyumda izletildi.

Sempozyumda, "Bağımlılıkta kesişen disiplinler: Biyolojik tespitler, adli süreçler ve psikolojik boyutlar", "Bağımlılıkta kriminolojik riskler, adli süreçler ve sosyal uyum müdahaleleri" ile "Hassas gruplarda bağımlılık" başlıklı üç panel yapılacak. Panellerde alanında uzman akademisyenler önleyici yaklaşımları ele alacak.

Sempozyum, "Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve sahada karşılaşılan zorluklar" konusuyla yarın sona erecek.