Bahçelievler'de Çatı Yangını

Bahçelievler'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çelik Hançer 6. Sokak'ta bulunan binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.
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