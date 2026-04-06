Bahçelievler'de bir otelde vücudunda bıçak yaraları olan kadın cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şirinevler Mahallesi'nde Y.K. isimli kadının otelde cesedinin bulunmasına ilişkin, Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Olay
Bahçelievler'de bir otelde Y.K. isimli kadının cesedi bulunmuştu. Polis ekipleri, Y.K.'nın 4 Nisan'da öğle saatlerinde S.B. ile otele giriş yaptığını, akşam S.B.'nin buradan tek başına ayrıldığını tespit etmişti.
Y.K.'nın vücudunda bıçak yaraları olduğu belirlenirken, S.B. ve beraberindeki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de Cinayet Şüphesi - Son Dakika
