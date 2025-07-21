Bahçelievler'de Depreme Dayanıklı Yapılar İçin Yıkım Başladı

Bahçelievler'de, depreme karşı daha güvenli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla 69 bağımsız bölümün yıkımına başlandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, 69 bağımsız bölümün kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, burada yaptığı konuşmada, yıkımın gerçekleştirileceği parselde yaklaşık 21 bina, 69 bağımsız bölüm ve 104 mülk sahibinin olduğunu söyledi.

Bahçelievler'in kentsel dönüşümde Türkiye birincisi olduğunu dile getiren Bahadır, "Deprem yıkmayacak. Biz makinelerle gülerek, belki müzikle yıkacağız. Kimseye zarar gelmeden, kimsenin bacağı kesilmeden, rahmetli olmadan bu binaları yıkacağız ve yerine sağlam konutlar yapacağız." dedi.

200 bağımsız bölüm inşa edilecek

Bahadır, yeni proje kapsamında 4 adet 10 katlı bina yapılacağını, toplamda 200 bağımsız bölüm inşa edileceğini bildirdi.

Kentsel dönüşüm sürecinde bugüne kadar 5-6 kez plan notu düzenlemesi yapıldığını, bu kapsamda teknik ekiplerin büyük emek verdiğini belirten Bahadır, tüm çalışanlara teşekkür etti.

Bahadır, kentsel dönüşüm ofisleriyle halkı bilinçlendirdiklerini, okula, hastaneye, işe giderken vatandaşların bilgilendirilmesi için 5 noktada dönüşüm ofisi açtıklarını söyledi.

Kentsel dönüşümün siyasetten bağımsız bir konu olduğunu vurgulayan Bahadır, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Sayın Bakanımız Murat Kurum da söylüyor. Kentsel dönüşüm siyasetin üstündedir. Bu bir can meselesidir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yıkım için butona basılarak dönüşüm süreci başlatıldı.

Programa, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ile mahalle muhtarları ve mülk sahipleri katıldı.