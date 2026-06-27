Bahçelievler'de motosikletli yunus ekibinin kamyonetle çarpıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.
D-100 kara yolunda, yunus ekibinin bulunduğu motosiklet ile 34 FPY 843 plakalı kamyonet çarpıştı.
Motosikletteki 2 polis, çarpışmanın etkisiyle düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan polis memurları, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de Motosiklet Kazası: 2 Polis Yaralı - Son Dakika
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