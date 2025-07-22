Bahçelievler'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Bahçelievler'de hafif ticari aracın çarptığı motosikletin arkasında oturan Cengiz Gül (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 20 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde İbrahim Yaman idaresindeki 34 BFP plakalı hafif ticari araç, arkasında Cengiz Gül'ün oturduğu İsmet Çalışır'ın kullandığı 16 AVE 762 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Gül, yola düşüp sürüklenerek ağır yaralanırken motosikletin sürücüsü Çalışır ise hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları, hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaldırıldığı hastanede iki gündür tedavisi süren Cengiz Gül, hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü İsmet Çalışır'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, yaşanan kaza sonrası motosikletten savurup yola düşen Gül'ün sürüklendiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.