Bahçelievler'de Otopark İşletme Hakkı Belediyeye Geçti - Son Dakika
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Bahçelievler'de Otopark İşletme Hakkı Belediyeye Geçti

Bahçelievler'deki 1148 araç kapasiteli otopark, 1 Kasım'dan itibaren belediyeye geçiyor.

27.11.2024 23:46
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Bahçelievler Belediyesi, ilçedeki 1148 araç kapasiteli otoparkın işletme hakkının 1 Kasım itibarıyla belediyeye geçtiğini ve toplu yapı sakinlerinin hizmetine sunulmaya devam edileceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçedeki Ağaoğlu Toplu Yapıları'nın 22 parsel üzerinde 29 bina ve 1248 daireden oluştuğu, otopark ihtiyaçlarının yüzde 86'sının kendi parsellerinde karşılandığı, kalan 122 araçlık otopark ihtiyacı için İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) gerekli ödemelerin yapıldığının belirlendiği aktarıldı.

Mülkiyeti Bahçelievler Belediyesine ait 1148 araç kapasiteli, 38 bin 729 metrekarelik katlı otoparkın 2010'da ruhsatlandırıldığı ve toplu yapılarla aidiyet ilişkisi bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"2019'da alınan mahkeme kararında, otoparkın Akdeniz İnşaat tarafından yapıldığı gerekçesiyle inşaat giderlerinin Bahçelievler Belediyesinden tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak Akdeniz İnşaat ile imzalanan protokol kapsamında belediye ecrimisil taleplerinden vazgeçmiş, Akdeniz İnşaat ise 5 yıl boyunca bir bedel talep etmeden otoparkın toplu yapı sakinlerinin kullanımına sunulmasını kabul etmiştir. Bu süre sonunda, 1 Kasım 2024'ten itibaren otoparkın işletme hakkı Bahçelievler Belediyesine geçecek ve toplu yapı sakinleri abonman ücretlerini doğrudan belediyeye ödeyecektir."

Açıklamada, söz konusu sürece ilişkin kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunulduğu belirtilerek, "CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat ve CHP'li İBB ve Bahçelievler Meclis Üyesi Gencay Özcan, Ağaoğlu Toplu Yapıları'na gelerek, olayları siyasallaştırmaya ve manipüle etmeye yönelik açıklamalarda bulunmaktadır. Bu tür girişimler, çözüm odaklı süreci baltalayan ve toplumu gereksiz yere kutuplaştıran bir tutum sergilemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bahçelievler Belediyesinin kamu yararını gözeten anlayışla hareket etmeyi sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Söz konusu otopark,1 Kasım 2024 itibarıyla belediyemiz tarafından işletilecek ve toplu yapı sakinlerinin hizmetine sunulmaya devam edecektir." denildi.

Kaynak: AA

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