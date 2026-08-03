Bahçelievler'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis inceleme yapıyor.
Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Siyavuşpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında taraflardan birinin tabancayla ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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