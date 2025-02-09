Bahçelievler'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde motosikletini park eden K.Ö'ye, bu sırada arkasından gelen motosikletli 2 şüpheli silahla ateş etti.
Saldırıda K.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı K.Ö, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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