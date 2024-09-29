Bahçelievler'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'nde, 46 AJG 277 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tırın altından çıkartılan vatandaşın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de Tır Çarpması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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