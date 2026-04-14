Bahçelievler\'de Uyuşturucu Operasyonu

Bahçelievler'de, otomobilinde çoraplara gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hürriyet Caddesi'nde devriye gezen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, şüphelinin durduğu sırada paspasın altına 2 parça halinde sarılmış kağıt gizlediğini fark etti.

Kimliği tespit edilen şüpheli M.G. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada aracın ön konsolunun oynadığını fark eden ekipler, burada çoraplara gizlenmiş halde uyuşturucu madde, hassas terazi ve 1 tabanca ile 2 şarjör ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.