Bahçelievler\'deki TBV Diyaliz Merkezi ve Hastanesi Faaliyetlerine Son Verildi

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Türk Böbrek Vakfına (TBV) ait, Bahçelievler'deki diyaliz merkezi ve hastanenin faaliyetlerine son verildi.

Bahçelievler'de, kamu tarafından vakfa tahsis edilen araziler üzerine bağışçılar ve vakıf gönüllülerinin desteğiyle 1989'da yaptırılan Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi ve 2000'de açılan Hizmet Hastanesinin, bulundukları arazinin mirasçıları tarafından açılan davanın sonuçlanması nedeniyle faaliyetlerinin durdurulması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, bu binaların tahliyesine karar verilirken, diyaliz merkezi ve hastanede bugünden itibaren hasta kabulü sona erdi.

Çalışanlar, hastane önünde toplanarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Birbiriyle vedalaşan çalışanlardan bazılarının ağladığı görüldü.

Öte yandan, Vakfın Tekirdağ Hacı Hüseyin Terzi Diyaliz Merkezi ile Kadriye Kenan Tunalı Kapaklı Diyaliz Merkezindeki faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.