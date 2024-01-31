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Bahçelievler'deki TBV Diyaliz Merkezi ve Hastanesi Faaliyetlerine Son Verildi - Son Dakika
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Bahçelievler'deki TBV Diyaliz Merkezi ve Hastanesi Faaliyetlerine Son Verildi

Bahçelievler\'deki TBV Diyaliz Merkezi ve Hastanesi Faaliyetlerine Son Verildi

Türk Böbrek Vakfı'na ait olan Bahçelievler'deki diyaliz merkezi ve hastanenin faaliyetleri, arazinin mirasçıları tarafından açılan dava sonucunda durduruldu. Tahliye kararıyla birlikte bugünden itibaren hasta kabulü sona erdi. Çalışanlar, hastane önünde toplanarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Vakfın diğer diyaliz merkezlerindeki faaliyetler ise devam ediyor.

31.01.2024 13:03
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Türk Böbrek Vakfına (TBV) ait, Bahçelievler'deki diyaliz merkezi ve hastanenin faaliyetlerine son verildi.

Bahçelievler'de, kamu tarafından vakfa tahsis edilen araziler üzerine bağışçılar ve vakıf gönüllülerinin desteğiyle 1989'da yaptırılan Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi ve 2000'de açılan Hizmet Hastanesinin, bulundukları arazinin mirasçıları tarafından açılan davanın sonuçlanması nedeniyle faaliyetlerinin durdurulması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, bu binaların tahliyesine karar verilirken, diyaliz merkezi ve hastanede bugünden itibaren hasta kabulü sona erdi.

Çalışanlar, hastane önünde toplanarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Birbiriyle vedalaşan çalışanlardan bazılarının ağladığı görüldü.

Öte yandan, Vakfın Tekirdağ Hacı Hüseyin Terzi Diyaliz Merkezi ile Kadriye Kenan Tunalı Kapaklı Diyaliz Merkezindeki faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bahçelievler'deki TBV Diyaliz Merkezi ve Hastanesi Faaliyetlerine Son Verildi - Son Dakika
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