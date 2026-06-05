Bahçelievler'den Pazarcık'a Destek Ziyareti - Son Dakika
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Bahçelievler'den Pazarcık'a Destek Ziyareti

Bahçelievler\'den Pazarcık\'a Destek Ziyareti
05.06.2026 19:10
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Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem bölgesine moral etkinlikleri ve yardımlar yaptı.

İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Birlikte Ayağa Kalktık Geleceğe Yürüyoruz" projesi kapsamında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine ziyaret gerçekleştirildi.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Pazarcık ilçesiyle eşleştirilen Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sürecinde gönüllü öğretmenleriyle bölgede aşevleri ve yardım dağıtım çalışmalarına destek verdi.

Proje kapsamında ilçeyi yeniden ziyaret eden öğretmenler, depremden etkilenen öğrenci ve öğretmenlere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Ders Arası Tiyatro Ekibi tarafından Pazarcık'taki Osman Gazi İlkokulunda "YAPAY ZEK-Aİ" adlı tiyatro oyunu da sahnelendi.

Ayrıca Osman Gazi, Pınarbaşı, Çiğdemtepe ve Salmanlı ilkokulları ziyaret edilerek 475 öğrenciye kırtasiye malzemesi, ikramlık, top, akıl ve zeka oyunları ile çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Ziyaretlere Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut, Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kara ve eğitim yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'den Pazarcık'a Destek Ziyareti - Son Dakika

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