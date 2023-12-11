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Bahçelievler Spor Kulübü'ne giren ineği futbolcular çıkardı - Son Dakika
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Bahçelievler Spor Kulübü'ne giren ineği futbolcular çıkardı

Bahçelievler Spor Kulübü tesislerine giren bir ineği çıkarmak için futbolcular seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, ineği hayvan bakım merkezine götürdü. İneğin tesislerde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Spor Kulübü\'ne giren ineği futbolcular çıkardı
11.12.2023 - 21:48,
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BAHÇELİEVLER Spor Kulübü tesislerine giren ineği çıkarmak için futbolcular seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, ineği hayvan bakım merkezine götürdü. Spor tesislerinde dolaşan ineğin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler'de yaşandı. Sahibi bilinmeyen bir inek, Bahçelievler Spor Kulübü tesislerine girdi. Tesisteki futbolcular karşılarında gördükleri inek karşısında önce şaşkınlık yaşadı. Tesis içindeki odalara giren inek, bir süre tesisin bahçesinde de dolaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri ineği hayvan bakım merkezine götürdü. İneğin tesiste dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bahçelievler Spor Kulübü'ne giren ineği futbolcular çıkardı - Son Dakika
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