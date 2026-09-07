Bahçesaray'a 13 km tek tüp tünel için etüt başladı - Son Dakika
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Bahçesaray'a 13 km tek tüp tünel için etüt başladı

Bahçesaray\'a 13 km tek tüp tünel için etüt başladı
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Van-Bahçesaray ile Gevaş arasında yapılacak yaklaşık 13 km'lik tek tüp tünel için Karayolları ekipleri zemin etüt çalışmalarına başladı. Tünel, kışın ulaşımı kesilen ilçeye güvenli ve kesintisiz bağlantı sağlayacak.

Van'ın Bahçesaray ve Gevaş ilçeleri arasında yapılması planlanan yaklaşık 13 kilometrelik tek tüp tünel için etüt çalışmalarına başlandı.

Her yıl kış aylarında yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Bahçesaray'ın yolları sık sık ulaşıma kapanıyor.

İlçeye güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tünel projesi için çalışma başlatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede zemin etüt çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında güzergah üzerindeki zeminin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla toprak ve kaya analizleri gerçekleştiriliyor.

Etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından tünelin maliyetinin belirlenmesi ve daha sonra ihale ile yapım aşamalarına geçilmesi hedefleniyor.

Bahçesaray'daki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, gazetecilere, ilçenin Türkiye'nin en zorlu coğrafi şartlarına sahip yerlerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ulaşım ağının en uzak noktalara kadar ulaştırıldığını belirten Türkmenoğlu, zorlu coğrafi şartlara sahip Bahçesaray'da da bu kapsamda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Türkiye'nin ilk kar tünelini Bahçesaray'a yaptıklarını aktaran Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Bahçesaray'a kesintisiz bir yol ağımız var. Bahçesaray ile Gevaş arasında da tek tüp tünel çalışmamız gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, yaklaşık 13 kilometrelik bir tünel planlanıyor. Bu tünelle ilgili ilk adım etüt çalışmalarıdır. Haliyle Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından zemin etüt çalışması yapılıyor. Arkadaşlarımız bölgede etüt çalışmalarını sürdürüyor. Toprak analizinden, kaya analizine kadar çalışmalar gerçekleştiriliyor. Etüt çalışmaları sonucunda bir maliyet hesaplaması çıkacak. Maliyet hesaplamasından sonra proje çalışması, ihale aşaması ve yapım aşaması gelecek. Bu işe Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladık. Bahçesaray'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Türkiye'nin en uzun tek tüp tünellerinden biri olacaktır. Saklı bahçemiz Bahçesaray'ımızı gün yüzüne çıkaracağız. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ifade ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçesaray'a 13 km tek tüp tünel için etüt başladı - Son Dakika

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