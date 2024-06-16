Bahçesaray'da 2 gündür haber alınamayan çoban için ekipler seferber oldu

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Bahçesaray'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan çoban için ekipler seferber oldu

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde inekleri otlatmak için kırsal alana giden ve 2 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki çoban için AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bahçesaray ilçesine bağlı Cevizbelen Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki Yasin Aslan, inekleri otlatmak için 14 Haziran Cuma günü mahallenin kırsalına gitti. Akşam eve gelmeyen Aslan'ın ailesi ve mahalle sakinleri bölgeye giderek arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarından sonuç alamayan aile durumu yetkililere bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), sağlık ekipleri ve güvenlik korucuları sevk edildi. Gün boyu yapılan arama çalışmalarında Aslan'ın izine raslanılmadı. Arama çalışmaları devam ediyor.